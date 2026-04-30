Численность краснокнижной птицы малой поганки выросла в Подмосковье

Согласно данным, опубликованным в журнале «Московка», в Московской области увеличивается количество гнездящихся малых поганок. Орнитологи подвели итоги наблюдений за этими редкими птицами, начатых еще в 2018 году.

Малая поганка — очень редкий вид, внесенный в Красную книгу Московской области под первой категорией. До 2020 года встречи с малыми поганками были единичны и случайны, однако затем наблюдения стали более частыми. Особенно много птиц заметили в Бисеровском рыбхозе на реке Большая Сестра.

Сейчас установлено, что на каждом водоеме системы рыбхоза и прилегающих урочищ гнездится от пяти до десяти пар малых поганок. Это позволяет предположить, что через несколько лет этих редких птиц в Подмосковье станет намного больше.