Численность гнездящихся птиц выросла в Салтыковском лесопарке в Балашихе

Согласно данным пятого выпуска электронного ежегодника «Фауна и население птиц Европейской России», в Салтыковском лесопарке наблюдается значительный рост численности гнездящихся пар различных видов птиц. В период с 2023 по 2024 год отмечено увеличение количества гнездящихся пар у нескольких видов.

В частности, число пар славки-черноголовки возросло с 25 до 40, пеночек-весничек — с 10 до 18, зарянки — с 15 до 25, рябинников — с 10 до 26, черного дрозда — с 22 до 28, а зяблика — с 101 до 135. Эти данные основаны на максимальном числе наблюдаемых пар при прохождении одного маршрута.

«Фауна и население птиц Европейской России» — это сборник материалов, содержащий информацию о распространении и численности различных видов птиц, обитающих в европейской части России. Сборник доступен в свободном доступе на сайте Зоологического музея МГУ.

Данные, представленные в ежегоднике, свидетельствуют о положительных тенденциях в сохранении и увеличении численности гнездящихся птиц в Салтыковском лесопарке, что является важным показателем экологического благополучия региона.