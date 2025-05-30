Чирлидеры из Раменского выступили на спортивном фестивале

В Лыткарине прошел фестиваль «Закрытие Чир сезона-2025», на котором выступили спортсмены из Раменского округа, представляющие клуб «МунЛайт». Его воспитанники тренируются на базе многофункционального спортивного комплекса «Борисоглебский» под руководством тренеров Анжелики Ожог и Ростислава Круглова.

Раменские чирлидеры завоевали несколько призовых мест в различных дисциплинах. В категории «Чирлидинг — стант» команда «МунЛайт звезда» заняла первое место. В дисциплине «Чирлидинг — стант начинающие» Кристина из команды «МунЛайт» стала бронзовым призером и завоевала третье место. Дарина в категории «Чирлидинг — стант» заняла четвертое место.

По словам тренеров, благодаря систематическим тренировкам и поддержке спортивного комплекса, спортсмены продолжают развиваться и заявляют о себе на региональных и всероссийских соревнованиях. Занятия по чирлидингу в спортивном комплексе «Борисоглебский» проходят три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.