Чирлидеры из Раменского стали призерами областных соревнований

Мероприятие состоялось в Люберцах 15 марта. В рамках единого соревновательного дня также прошло первенство Московской области Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» и межрегиональный фестиваль «Весенний кубок».

Спортсмены раменского клуба «МунЛайт» продемонстрировали блестящие результаты и получили 19 золотых медалей. Крупное спортивное событие объединило около 2000 атлетов из пяти регионов России.

Наибольшего успеха люберчане добились в одной из самых массовых и зрелищных дисциплин: «Чирлидинг — большая группа». Слаженность движений, сложность акробатических элементов и артистизм позволили команде занять высшую ступень пьедестала, пополнив копилку городского округа новыми наградами.

Этот успех стал очередным подтверждением высокого уровня подготовки спортсменов на базе «Борисоглебского» и профессионализма тренерского штаба клуба чирлидинга.