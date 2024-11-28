Чирлидеры из Ленинского округа стали победителями областного фестиваля

Турнир Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» по чирлидингу прошел в минувшие выходные в Подмосковье. Команда Ленинского округа показала на соревнованиях блестящий результат.

Фестиваль собрал более 800 участников разного возраста из 17 городов России. Они соревновались в артистизме, хореографии и исполнении акробатических номеров.

Команда Gravity Falls Gold под руководством тренера Юлии Синельниковой опередила сильнейших конкурентов и завоевала победу в своих номинациях. Участники из Ленинского округа были вне конкуренции в «чирлидинг-станте» среди юниоров, а Дарья Евсенейкина выиграла в номинации «чирлидинг-соло».

Команда Gravity Falls регулярно занимает призовые места в турнирах различного уровня. Спортсмены тренируются на базе филиала Видновской школы № 11 в деревне Калиново и досугового центра «Юность».

«В нашем спорте ребята действительно нарушают законы гравитации, выполняя сложные трюки», — объяснила выбор названия команды Юлия Синельникова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».