Чирлидеры из ДНР дали старт спортивным сборам в Химках

Команда чирлидиров из Донецкой Народной Республики открыла летние сборы в Химках. Перенять опыт местных учеников спортивной школы «Надежда» приехали 17 спортсменок в возрасте от семи до 16 лет.

Программа открытия лагеря в исполнении дончан включала командные, сольные и парные танцы, в том числе самый зрелищный номер «Выстрел» от Ангелины Панжар и Лены Куприенко. Гостей округа ждут экскурсии, визит в театр и тематические встречи.

«У нас сложилась такая традиция. Мы как города-побратимы в спорте. Это Донецкая Народная Республика и наша спортивная школа „Надежда“. Для детей будут различные мастер-классы: по хип-хопу, по спортивной акробатике. Такой будет обмен спортивными дисциплинами», — рассказала директор спортивной школы «Надежда» Светлана Вострикова.

Сборы завершат Всероссийские соревнования чирлидеров. Химки примут 22 команды со всей страны, а также спортсменок из Донецка.

«Чирлидинг — сложный, но очень красивый и динамичный вид спорта. Как и любой командный спорт, он учит атлетов дружить, переживать друг за друга и поддерживать. Этот всероссийский турнир — результат огромной каждодневной работы детей и их тренеров. Принимать его — большая честь для нашего города», — поделился заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее ученики спортивной школы «Надежда» провели учебную тренировку для команды из Донецка. Навыки, приобретенные на практических занятиях, чирлидеры применили на Всероссийском турнире «Я люблю тебя, Россия».

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