Чир спорт объединил более 200 спортсменов на фестивале в Одинцове

Открытый фестиваль по чир спорту собрал более двухсот участников из Москвы, Одинцово, Клина, Королева, Ярославля и Беларуси. Юные и опытные спортсмены продемонстрировали свои навыки в динамичном и зрелищном виде спорта.

Фестиваль стал ярким завершением спортивного сезона. Несмотря на радость от встречи с друзьями и новые победы, некоторые спортсмены остались недовольны своими выступлениями и отметили необходимость дальнейшей работы над ошибками.

Например, Варвара Матвеева из Ярославля, выступавшая в сольной категории, поделилась своими впечатлениями: «Меня поддерживали мои друзья из команды. Я уже в этом спорте четыре года. Не все удалось выполнить».

Чир спорт требует от спортсменов максимальной концентрации и отдачи. По словам председателя комитета физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Алексея Олянича, этот вид спорта по сложности не уступает многим другим, а по зрелищности во многом превосходит их.

Клуб по чирлидингу «Легион» выступил организатором открытого фестиваля. Руководитель и главный тренер клуба Михаил Нехолин отметил значительное увеличение количества детей и рост уровня мастерства как тренеров, так и спортсменов.

Клуб чирлидинга «Легион» объединяет около трехсот спортсменов разного уровня. Постоянные тренировки и оттачивание мастерства приносят свои плоды: в этом году клуб стал Чемпионом России по чир спорту.