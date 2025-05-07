Четырнадцать участков дорог отремонтируют в Зарайске в 2025 году

В муниципальном округе приступили к строительству дорог. На 2025 год также запланирована большая программа по их капитальному ремонту.
Самая длинная дорога из тех, что предстоит построить, ведет к деревне Косовая. Здесь асфальт уложат на протяжении почти четырех километров. Из грунтовых в разряд «с твердым покрытием» в этом году также перейдут дороги до деревень Дятлово-2, Федоровка, Малое Еськино. В деревне Мендюкино заасфальтируют четыре из семи проулков на Молодежной улице.
Всего в текущем году в муниципалитете приведут в порядок три городские улицы, четыре грунтовых подъезда к деревням и семь отрезков дорог внутри сел округа.
Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.
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