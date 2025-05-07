Четырнадцать участков дорог отремонтируют в Зарайске в 2025 году

В муниципальном округе приступили к строительству дорог. На 2025 год также запланирована большая программа по их капитальному ремонту.

Самая длинная дорога из тех, что предстоит построить, ведет к деревне Косовая. Здесь асфальт уложат на протяжении почти четырех километров. Из грунтовых в разряд «с твердым покрытием» в этом году также перейдут дороги до деревень Дятлово-2, Федоровка, Малое Еськино. В деревне Мендюкино заасфальтируют четыре из семи проулков на Молодежной улице.