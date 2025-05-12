Четырехступенчатую систему контроля качества внедрили на предприятии в Чехове

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

На заводе «МолоПак» запустили новый цех по производству картонной упаковки для продуктов питания. Для контроля качества была создана специализированная лаборатория.

Во время первого этапа проверяют сырье: картон, краски, фольгу и полиэтилен. Для каждого типа материала разработаны свои тесты. Следующий этап — контроль процесса производства. Сотрудники завода следят за качеством, начиная с загрузки материалов и заканчивая получением готового продукта.

Дальше тестируют прочность упаковки, коэффициент трения, плотность закрепления печатного изображения, герметичность шва и прочие характеристики. На заключительном этапе проводят проверку условий хранения и отгрузки продукции. На складе обеспечиваются необходимые температура и влажность.

Многочисленные тесты позволяют создать безопасную и качественную упаковку.

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