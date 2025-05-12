Четырехступенчатую систему контроля качества внедрили на предприятии в Чехове

На заводе «МолоПак» запустили новый цех по производству картонной упаковки для продуктов питания. Для контроля качества была создана специализированная лаборатория.

Во время первого этапа проверяют сырье: картон, краски, фольгу и полиэтилен. Для каждого типа материала разработаны свои тесты. Следующий этап — контроль процесса производства. Сотрудники завода следят за качеством, начиная с загрузки материалов и заканчивая получением готового продукта.

Дальше тестируют прочность упаковки, коэффициент трения, плотность закрепления печатного изображения, герметичность шва и прочие характеристики. На заключительном этапе проводят проверку условий хранения и отгрузки продукции. На складе обеспечиваются необходимые температура и влажность.

Многочисленные тесты позволяют создать безопасную и качественную упаковку.