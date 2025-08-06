Четырехстороннее соглашение о развитии экологической программы подпишут в Подмосковье

В Подмосковье планируют подписание четырехстороннего соглашения между Минэкологии, Минобразования, Минимущества, а также Фондом рационального природопользования. Его цель — совместная реализация в регионе экологической программы «Школа утилизации: электроника». Это единственная в России программа, которая на безвозмездной основе организует сбор и переработку старой электроники от населения, государственных учреждений и органов власти.

Московская область стала первым регионом, где в 2016 году началась реализация этой федеральной инициативы. За девять лет здесь собрали и переработали почти четыре тысячи тонн электронных отходов. Программа помогает снизить вред от захоронения опасной техники и возвращает в оборот ценные материалы.

В 2024 году в регионе приняли закон об экологическом образовании, что подчеркнуло важность развития экопросвещения. Тогда же «Школа утилизации: электроника» вошла во всероссийский календарный план мероприятий, направленных на обучение детей и молодежи основам бережного отношения к природе.

Сегодня экологическая грамотность растет не только среди школьников, но и среди взрослых. Все больше людей понимают, зачем сдавать технику на переработку. Так, в Люберцах и Мытищах дважды в год проходят специальные акции по сбору старой электроники.