Четыре жителя Лобни получили жилищный сертификат для детей-сирот

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила жилищные сертификаты юным жителям Лобни, которые остались без попечения родителей. Еще три человека получат право на покупку квартиры в этом году.

Анна Кротова вручила сертификаты в актовом зале администрации городского округа. Она поздравила их и пожелала поскорее отметить новоселье. Вместе с детьми на торжественную церемонию пришли опекуны.

Отметим, проект по обеспечению жильем детей-сирот реализуется в Лобне при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Право на покупку квартиры получают совершеннолетние, которые остались без попечения родителей. Они могут выбрать любой объект на территории муниципалитета.

До конца года еще трое детей получат такой сертификат.

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