Четыре выпускницы получили 100 баллов на ЕГЭ по химии в Химках

Сразу четыре выпускницы школ Химок показали максимальный результат на Едином государственном экзамене по химии. Все школьницы набрали по 100 баллов и планируют связать свое будущее с медициной.

Первые итоги экзаменационной кампании принесли округу сразу несколько выдающихся результатов. Высший балл по химии получили Юлия Фиохина из Химкинского лицея, Сар-Герел Шанеева из лицея № 12, а также Полина Крылова и Фатима Накчаева из школы «Триумф». Выпускницы уже определились с дальнейшим обучением и выбрали медицинское направление.

Юлия Фиохина намерена поступать на факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета. Остальные стобалльницы рассматривают обучение в Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Выбор будущей профессии связан с желанием работать в сфере здравоохранения.

Глава городского округа Химки Инна Федотова отметила, что высокие результаты стали закономерным итогом большой работы школьников и педагогов.

«Эти результаты — итог многолетнего труда самих ребят, их педагогов и родителей. Особенно приятно, что многие наши выпускники выбирают профессию врача — одну из самых важных и востребованных», — сказала Инна Федотова.

За подготовкой выпускниц стояли опытные наставники. Юлию Фиохину к экзамену готовила учитель химии Лариса Чалых, наставником Сар-Герел Шанеевой стала Алевтина Новикова. С Полиной Крыловой и Фатимой Накчаевой занимался преподаватель химии Александр Овсянников.

Экзаменационная кампания в школах округа продолжается. Впереди публикация результатов по другим предметам, а первые стобалльные работы уже подтвердили высокий уровень подготовки выпускников в образовательных учреждениях Химок.