Четыре выпускницы из Зарайска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Глава муниципалитета Виктор Петрущенко встретился с одиннадцатиклассниками, которые набрали максимальные баллы на Едином государственном экзамене. Такой выдающийся результат в Зарайске был достигнут впервые за последние четыре года.

Среди отличившихся — выпускницы Мендюкинской школы Виктория Степанова и Карина Истомина. Обе девушки с раннего возраста проявляли интерес к литературе и планируют связать свою будущую профессию с творчеством. Именно любовь к этому предмету помогла достичь высоких результатов на экзамене.

Софья Новикова из лицея № 5 мечтает стать юристом. Она набрала 100 баллов на ЕГЭ по истории и стала первой в Зарайске, кто смог получить максимальные баллы по этому предмету.

Выпускница гимназии № 2 Дарья Захарова с детства увлекается химией и считает эту дисциплину самой ясной и логичной. Она давно определилась с выбором профессии и собирается посвятить свою жизнь науке.

На встрече с главой округа Виктором Петрущенко школьники поделились секретами своего успеха и рассказали о дальнейших планах.

Руководитель муниципалитета поздравил выпускников с успешным окончанием школы. «Я очень рад был встрече и общению с нашими стобалльниками. Выражаю надежду, что они вернутся в родной округ, как только получат желаемую профессию», — сказал Виктор Петрущенко.