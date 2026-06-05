Четыре вокзала Москвы стали местом для выставки детских рисунков

Работы посвящены архитектурным особенностям и истории московских вокзалов. Перед созданием рисунков для детей были организованы специальные экскурсии, где они могли узнать об истории вокзальных комплексов и почувствовать их атмосферу. Также для ребят проводились творческие мастер-классы.

Сейчас выставка доступна на Ярославском вокзале. С 6 по 16 июня 2026 года работы будут представлены на Казанском вокзале; с 22 июня по 1 июля — на Киевском; с 17 по 24 июля — на Белорусском. А с 1 по 10 августа экспозиция вновь откроется на Ярославском вокзале.