Четыре водоема расчистили в округе Пушкинский в 2025 году
Тема содержания прибрежных территорий стала одной из основных на прошедшем 21 июля совещании под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Коммунальные службы округа Пушкинский проводят регулярные обходы популярных мест отдыха у воды и поддерживают берега в чистоте.
Работники коммунальных служб собирают пищевой и бытовой мусор, оставленные жителями, спиливают сухие ветви деревьев и удаляют аварийные стволы.
Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал на совещании, что в текущем году была проведена санитарная очистка Травинского озера в Пушкино, прудов в деревне Луговая и на территории городского Центрального парка в Ивантеевке.
Совсем недавно завершили работы по расчистке Мурановского пруда на реке Талица в деревне Ашукино по региональной программе «100 прудов и озер». В настоящее время идет очистка руслового пруда на реке Серебрянке в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино. Восстановить экобаланс водоема помогают самоходные амфибии, которые эффективно удаляют избыточную водную растительность, плавающий мусор и скопившиеся древесные остатки.