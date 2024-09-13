Четыре вида ухи приготовят на фестивале в деревне Мураново 14 сентября

Фестиваль «Аксаковская Уха» пройдет в музее-заповеднике «Мураново» 14 сентября. Этот праздник связан с историей Сергея Аксакова — известного писателя и заядлого рыбака. Об этом событии рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» заведующая отделом маркетинга и связей с общественностью литературно-мемориального музея-заповедника «Мураново» Анна Стратанович. Другим гостем программы стал заведующий экспозиционно-выставочным отделом Михаил Гладышев.

На территории усадьбы, где Аксаков часто ловил рыбу, возрождается традиция приготовления ухи. Идея проведения фестиваля принадлежит сотрудникам музея. Организаторы ожидают более двух тысяч гостей. Стратанович отметила, что в прошлом году фестиваль посетили рекордные три тысячи человек.

В этом году программа включает не только приготовление ухи, но и множество других развлечений. На главной площадке, Барском лугу, будут готовить уху по четырем рецептам: царскую, финскую, сербскую и узбекскую. Особое внимание уделено Аксаковской ухе, рецепт которой удалось восстановить по историческим источникам.

«Будет четыре вида ухи из разных стран. Будет и финская уха из красной рыбы, будет и сербская уха», — уточнил спикер.

Гладышев подчеркнул, что помимо гастрономической части посетители смогут насладиться музыкальной и театральной программой. Гитарист и актеры из Кировского театра представят спектакль по произведениям Пушкина и Шолохова.

«Также гостей ждут мастер-классы для детей и взрослых, а любители спокойного отдыха смогут насладиться чил-зоной с живой музыкой», — добавил Гладышев.

Особое внимание организаторы уделяют семейным развлечениям: гости смогут принять участие в активных играх и квестах, которые ориентированы на детей и их родителей. Помимо этого, посетители смогут увидеть уникальную кухонную утварь и предметы быта усадьбы. Вечером у гостей будет возможность прогуляться по парку, а также насладиться чашкой чая или кофе, любуясь закатами и природой.

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