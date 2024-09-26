Четыре участка теплотрассы в Видном отремонтируют в этом году

В этом году в Видном перекладывают центральные коммуникации с большим диаметром труб на Советском проезде, Советской улице и проспекте Ленинского Комсомола. На Ольховой улице строят перемычку.

Проводимые работы позволят обеспечить стабильность и надежность подачи тепла в случае аварийных ситуаций.

«Сейчас мы вплотную приближаемся к началу отопительного периода. Крайне важно не выбиваться из графика и провести все пусконаладочные работы до наступления холодов. Держим этот вопрос на постоянном контроле», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Современные трубы заменят старые стальные с цементно-песчаной изоляцией. Новые прослужат как минимум 50 лет. Они снабжены системой оперативно дистанционного контроля, которая позволяет без проведения земляных работ выявлять утечки на трубопроводе, а также оперативно их устранять.