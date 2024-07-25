Более четырех тысяч первоклассников пойдут в школы Химок в этом году

Школы Химок примут в этом году четыре тысячи новых учеников. Всего в регионе свыше 120 тысяч детей переступят порог образовательных учреждений впервые.

День знаний — это всегда волнующее событие для учителей и школьников.

«Впереди у малышей новая и полная загадок жизнь, много новых знаний и информации. Желаю, чтобы каждому ученику предметы давались легко, общение со сверстниками налаживалось и оценки были хорошими», — поделилась муниципальный депутат Юлия Мамай.

Всего более 30 школ открыто в Химках, в них обучается свыше 20 тысяч детей.

Образовательные учреждения ежегодно совершенствуются. Изменения касаются не только внешнего вида, но и общей программы.

«Появляются новые проекты, например, один из них — патриотический „Химки. Успех в единстве поколений“. Он направлен на формирование у подрастающего поколения чувство гордости за свою страну, уважение к ее истории и героическому прошлому», — сказал Евгений Иноземцев.

Перед началом учебного года все школы региона в обязательном порядке проходят контроль антитеррористической защищенности. Специалисты проверяют работу пропускного режима, охранной сигнализации, металлоискателей и контрольных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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