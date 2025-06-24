Четыре территории отдыха у воды оборудовали спасательными постами в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым . Он отчитался о готовности к летнему сезону и о том, что в муниципалитете четыре территории оборудовали спасательными постами.

Спасательные посты появились на Протвинском Карьере, у пруда в парке Жемчужина, у пруда около 8 МСЧ на Весенней улице и на городском пляже в Пущине. На территории округа также есть места для купания на берегу Оки возле ж/д вокзала и в порту на Октябрьской улице. Алексей Шимко отметил, что жители все равно выбирают необорудованные места и рискуют жизнью. В муниципалитете располагаются более 100 естественных и искусственных водоемов.

«Стараемся охватить каждый — это патрулирование, информационные щиты, запрещающие знаки», — отметил Алексей Шимко.

На совещании также обсудили обеспечение безопасности на дорогах. В 2025 году в Серпухове заменили 639 знаков, отремонтировали 33 ИДН, установили системы подсветки дорожных знаков и пешеходных переходов. На аварийных участках увеличили количество нарядов ДПС, используются комплексы автоматической фиксации нарушений. На особом контроле — обеспечение безопасности дорожного движения вблизи детских и образовательных учреждений.

Также подвели итоги ПМЭФ-2025. Московская область вошла в топ-3 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Одно из соглашений форума — производство смартфонов, планшетов, ноутбуков в ОЭЗ «Большой Серпухов».