Четыре старта пройдут в Подмосковье в рамках серии велозаездов Gran Fondo

В 2025 году в Подмосковье пройдет четыре крупных велозаезда Gran Fondo Russia. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.
Сезон традиционно откроется 25 мая в Волоколамске — участники смогут проехать по трассе Moscow Raceway. Затем 22 июня гонка пройдет в Дмитрове, 24 августа — в Серпухове, а завершится сезон 21 сентября в Рузе.
Gran Fondo — крупнейшая серия шоссейных велозаездов в России. Она объединяет профессионалов и любителей, предлагая маршруты по живописным дорогам недалеко от крупных городов. Соревнования проходят с 2016 года и сочетают элементы скоростной гонки и велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo входит в проект «Суперлига Подмосковья».
Велозаезды проводят в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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