Четыре старта пройдут в Подмосковье в рамках серии велозаездов Gran Fondo

В 2025 году в Подмосковье пройдет четыре крупных велозаезда Gran Fondo Russia . Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Сезон традиционно откроется 25 мая в Волоколамске — участники смогут проехать по трассе Moscow Raceway. Затем 22 июня гонка пройдет в Дмитрове, 24 августа — в Серпухове, а завершится сезон 21 сентября в Рузе.

Gran Fondo — крупнейшая серия шоссейных велозаездов в России. Она объединяет профессионалов и любителей, предлагая маршруты по живописным дорогам недалеко от крупных городов. Соревнования проходят с 2016 года и сочетают элементы скоростной гонки и велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo входит в проект «Суперлига Подмосковья».

Велозаезды проводят в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».