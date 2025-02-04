Четыре станции обезжелезивания построят в Истре в 2025 году

В 2025 году по программе «Чистая вода» в округе постоят четыре современные станции обезжелезивания на водозаборных узлах. За пять лет существования проекта их установили на 13 ВЗУ в Истре.

А в планах на этот год построить станции водоочистки в Синево, Красновидово, Вельяминово и Алехново. Также проведут работы на ВЗУ № 1 в Дедовске. На данный момент уже заключили контракт на реконструкцию ВЗУ в Павловской Слободе: проект выполнен, проводится экспертиза.

Некоторые объекты водоснабжения и водоотведения реконструируют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

В течение трех лет обновят пять ВЗУ в Истре, Дедовске, в деревне Покровское, в деревне Черная и в поселке Гидроузла. Построят очистные сооружения в Дедовске и восстановят их в Истре, установят канализационную станцию в Рычково и в поселке Дедовской школы-интерната и отремонтируют канализационный коллектор в Павловской Слободе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации в системе водоснабжения в Московской области.