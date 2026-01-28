Четыре спортсмена представят Подмосковье на зимней Олимпиаде в Италии

В состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии вошли четыре атлета из Подмосковья. В Министерстве физической культуры и спорта отметили, что это самый крупный делегатский состав от одного субъекта страны.

Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии от Международной федерации санного спорта. Оба спортсмена представят Дмитров. Дарья занимает 23-ю строчку мирового рейтинга FIL, а Павел — 30-ю. Всего в соревнованиях, которые пройдут с 7 по 12 февраля, примут участие 106 спортсменов из 19 стран мира.

Лыжник из дмитровской школы «Истина» Семен Ефимов выступит на Олимпийских играх 16 февраля в дисциплине «слалом».

Конькобежка Анастасия Семенова, представляющая коломенский центр олимпийских видов спорта, также получила приглашение от Международного олимпийского комитета. Она покажет мастерство в дисциплине «масс-старт».

Зимние Олимпийские игры 2026 года проведут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в период с 6 по 22 февраля.