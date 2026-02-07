Четыре спектакля представят в драматическом театре Химок
В последний месяц зимы Химкинский драматический театр подготовил для зрителей насыщенную программу. В феврале на двух сценах театра пройдут четыре спектакля разных жанров — от классической комедии до философской сказки.
Большая сцена (ул. Колинина, д. 2) представит следующие постановки:
- «Шукшинские рассказы» — комедия по произведениям Василия Шукшина. Спектакль о том, как простой человек ищет выход из неожиданных жизненных ситуаций. Показ состоится 13 февраля в 19:00 (14+).
- «Русалочка» — премьерная драматическая версия сказки Ганса Христиана Андерсена с глубокими философскими мотивами. Начало 15 февраля в 12:00 (12+).
- «Карлик Нос» — музыкальная сказка для детей по мотивам произведения Вильгельма Гауфа. 22 февраля в 12:00 (6+).
- «Шум за сценой» — премьерная комедия с поворотом сюжета о закулисной жизни театра. 27 февраля в 19:00 (18+).
Малая сцена (ул. Маяковского, д. 22) также продолжает радовать зрителей новыми работами. Среди них — спектакль «Последняя лента Крэппа» по произведениям нобелевского лауреата Сэмюэла Беккета (18+).
Полную афишу театра и подробности о спектаклях можно найти на официальном сайте: https://teatr-nashdom.ru/.