Четыре скважины открыли в Химках для производства бутиллированной воды

Для производства бутилированной воды на территории микрорайона Сходня в городском округе Химки разработали четыре скважины. Предприятие каждый день производит три тысячи бутылок чистой питьевой воды.

Сотрудники компании работают на четырех скважинах в микрорайоне Сходня. Отсюда вода поступает на завод, где ее подготавливают и разливают по бутылкам.

«Сначала вода проходит грубую фильтрацию и угольные фильтра, дальше она попадает в накопительные емкости. Затем на установку обратного осмоса, где жидкость дополнительно обрабатывается и убираются все загрязнения. После этого вода смешивается и проходит озонирование — это этап уничтожения всех бактерий. И вот только теперь вода готова к розливу», — рассказал генеральный директор производства Олег Михайлов.

Такая продукция популярна среди жителей Химок. Производство планируют расширять, а когда-то предприятие начинало со 100 бутылок в день.

«В нашем городском округе сотрудники „Малого бизнеса Химки“ регулярно оказывают необходимые меры поддержки компаниям и любым предпринимателям. Поэтому мы провели встречу с трудовым коллективом и руководством предприятия по производству бутилированной воды. Проконсультировали их и рассказали о субсидировании, а также наметили планы по дальнейшему сотрудничеству», — объяснил депутат Руслан Шаипов.

Предпринимателям Химок помогают с развитием отечественного производства. Полезные для них ресурсы собраны на едином инвестиционным порталом Московской области. Там собраны все самые полезные ресурсы.

Ранее программу поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

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