Четыре школы в Балашихе вышли в финал «математических боев» школьной лиги

Завершился отборочный тур муниципального этапа турнира «Математические бои», организованного в рамках Балашихинской школьной лиги. В интеллектуальном состязании приняли участие команды из восьми общеобразовательных учреждений городского округа.

По итогам математических поединков были определены четыре школы, которые продолжат борьбу за звание победителя: Балашихинский лицей, школа № 3 имени Ивана Флерова, гимназия № 1 имени Алексея Баландина и школа № 27. Команды-победители отборочного тура встретятся в полуфинале, который состоится 15 апреля в Балашихе.

В новом сезоне Балашихинской школьной лиги участники соревнуются в творческих направлениях: танцы, КВН, медиа, военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» и математические бои. Кроме того, предусмотрели состязания по четырем видам спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы.