Четыре школы и три детских сада откроют в Одинцове к 1 сентября

Ход строительства новых учебных заведений обсудили на еженедельном заседании главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Он сообщил, что к 1 сентября этого года в муниципалитете откроют четыре школы и три детских сада.

Так, в Немчиновке строится школа на 550 мест. Отделка уже выполнена, идет благоустройство, готовность объекта составляет 99%. Уже в августе завершат все работы и откроют здание. Жители беспокоятся о транспортной доступности школы. Андрей Иванов предложил провести комиссию по безопасности дорожного движения.

Кроме того, в Горки-2 строится еще одна школа на 550 мест. Идут работы по благоустройству, отделке помещений и монтажу инженерных систем. Готовность составляет 93%.

В первый день нового учебного года, 1 сентября, планируется открыть еще две школы. Школа «Надежда» на 200 мест готова, ведутся работы на прилегающей к зданию территории. Ученики школы на 1160 мест в ЖК «Одинцово-1» также встретят День знаний в новом здании. А школа на 600 мест в жилом комплексе «Заречье-Парк» откроется в третьем квартале.

Важно отметить, что 1 сентября откроют три новых детских сада: два на 130 мест в ЖК «Семейный» и один на 60 мест в ЖК «Одинцово-1».

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