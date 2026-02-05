Четыре школы и два детских сада отремонтируют в Серпухове в 2026 году

Глава городского округа Алексей Шимко провел 4 февраля встречу с руководителями образовательных организаций и представителями подрядных компаний. Главной темой обсуждения стала оценка качества эксплуатации капитально отремонтированных в 2025 году объектов.

Среди обновленных образовательных учреждений — детские сады «Василек» в деревне Васильевское и «Улыбка» в поселке Пограничный, а также школы № 1, 2, 6, 9, 17. Там отремонтировали учебные классы, актовые и спортивные залы, столовые и раздевалки закупили новую мебель. На территориях детских садов установили новые игровые и спортивные комплексы, системы освещения и видеонаблюдения, заменили дорожное покрытие.

Алексей Шимко отметил, что все выявленные после запуска объектов в эксплуатацию недочеты подрядчики обещают устранить в кратчайшие сроки. «Контроль за исполнением будет продолжен», — сказал глава Серпухова.

В 2026 году будут отремонтированы школы № 7, 10, Липицкая школа и лицей в Протвине, детские сады № 51 «Центр детства» и № 48 «Ласточка».