Четыре школы и детский сад отремонтировали в Орехово-Зуеве к 1 сентября

Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа

К 1 сентября в Орехово-Зуевском округе капитально отремонтированы не только четыре школы и детский сад, но также выполнен и текущий ремонт в других образовательных учреждениях округа. Так, в школе № 1 имени героя РФ Лидии Ивановны Шулайкиной заменили более 500 метров забора.

И теперь по вечерам школа будет выделяться архитектурной подсветкой! Обновится и мемориал павшим в боях.

В корпусе Школы юного инженера в Центре детского творчества «Родник» имени Осокина города Орехово-Зуево обновлен весь фасад, сделано заземление вокруг здания, а также полностью заменена кровля.

Корпус школы № 12 на улице Бондаренко. Здесь обновили санузлы: плитку, сантехнику, а также оформили в них стены. Разные этажи — разные цветовые решения.

Дошкольное отделение школы № 6 на улице Козлова теперь с новой кровлей. В спортзале школы № 17 покрасили стены, заменили защитные экраны для батарей.

А в Новом Снопке сделано новое ограждение 6-го корпуса школы № 10. Установлен новый забор с электронным замком с домофоном.

Также текущий ремонт прошел в третьем корпусе Авсюнинской школы, 14 гимназии в Орехово-Зуеве, в двух корпусах Губинской школы, двух корпусах Куровской гимназии, Ликино-Дулевской гимназии и в Малодубенском отделении 17 школы.

