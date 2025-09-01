Четыре школы и детский сад отремонтировали в Орехово-Зуеве к 1 сентября
К 1 сентября в Орехово-Зуевском округе капитально отремонтированы не только четыре школы и детский сад, но также выполнен и текущий ремонт в других образовательных учреждениях округа. Так, в школе № 1 имени героя РФ Лидии Ивановны Шулайкиной заменили более 500 метров забора.
И теперь по вечерам школа будет выделяться архитектурной подсветкой! Обновится и мемориал павшим в боях.
В корпусе Школы юного инженера в Центре детского творчества «Родник» имени Осокина города Орехово-Зуево обновлен весь фасад, сделано заземление вокруг здания, а также полностью заменена кровля.
Корпус школы № 12 на улице Бондаренко. Здесь обновили санузлы: плитку, сантехнику, а также оформили в них стены. Разные этажи — разные цветовые решения.
Дошкольное отделение школы № 6 на улице Козлова теперь с новой кровлей. В спортзале школы № 17 покрасили стены, заменили защитные экраны для батарей.
А в Новом Снопке сделано новое ограждение 6-го корпуса школы № 10. Установлен новый забор с электронным замком с домофоном.
Также текущий ремонт прошел в третьем корпусе Авсюнинской школы, 14 гимназии в Орехово-Зуеве, в двух корпусах Губинской школы, двух корпусах Куровской гимназии, Ликино-Дулевской гимназии и в Малодубенском отделении 17 школы.