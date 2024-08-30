Четыре проекционных пешеходных перехода установили в Лобне

На дорогах городского округа Лобня разместили четыре проекционных пешеходных перехода. Световую проекцию видно за 150 метров, она не стирается и не деформирует проезжую часть.

Проекционные пешеходные переходы установили в Лобне вблизи социальных объектов по улице Ленина, дом № 63, по Авиационной улице, дом № 1, по улице Киово, дом № 22 и по Московской улице.

Новые переходы оборудованы проекторами с цветными фильтрами. Устройства повторяют основную разметку на дороге и создают яркий световой коридор. Такая подсветка помогает заметить переход и пешеходов на нем в темное время суток на плохо освещенной проезжей части.

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