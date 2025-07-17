Четыре объекта теплоснабжения в Павловском Посаде обновят к осени

В Павловском Посаде проходит капремонт на самых важных объектах теплоснабжения — котельных «Городок», БЖД и «Карповская». На улице Белинского рабочие уже заменили около 600 метров труб. Работы завершат до подачи отопления, сообщили в пресс-службе партийного проекта «Школа ЖКХ».

В «Городке» обновляют котлы, насосы, системы химводоподготовки, а также электрические элементы. Само здание также модернизируется.

«Уверен, после завершения всех работ котельная станет значительно эффективнее и будет обеспечивать тепло для сотен семей с наступлением холодов», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Денис Семенов.

Два котла и новый трубопровод для холодной воды сейчас устанавливают в БЖД. На данный момент уложено 650 из 1890 метров. В «Карповской» ремонтируют пять нагревательных устройств.

Масштабное обновление настигло улицу Белинского. Там уже закончили замену труб: 485 метров для горячей воды и 106 для системы отопления. Сейчас там благоустраивают территорию.

«Важно обеспечить бесперебойную подачу тепла в каждый дом, а также выстроить открытый диалог с жителями. Мы показываем людям, что за сложными инженерными системами стоят конкретные усилия, сроки, решения», — подчеркнул координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Александр Белоусов.

Он добавил, что благодаря пониманию процессов жителями появляется доверие и совместная ответственность за комфорт в городе.