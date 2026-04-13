Четыре объекта образования модернизируют в Балашихе в 2026 году

«Единая Россия» поводит итоги выполнения Народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. В Подмосковье свои идеи и наказы для программы направили около 780 тысяч человек

В Московской области положения Народной программы по всем направлениям выполнены более чем на 93%. Одним из ключевых направлений программы является улучшение объектов образования и науки.

За последние годы в Балашихе построили и отремонтировали 33 учреждения: 10 школ и 23 детских сада. Благодаря этому удалось улучшить социальную инфраструктуру для новых микрорайонов и привлечь новые кадры в округ.

На этом работа не заканчивается — в 2026 году с помощью «Единой России» будет капитально отремонтировано в Балашихе еще 4 учреждения образования: одну школу и три детских сада. Одним из объектов станет школа № 18 в деревне Черное, рассчитанная на 1 100 мест. Там уже завершен этап черновых работ, возведены стены, залиты полы. В активной фазе находятся работы по возведению межкомнатных перегородок и монтажу каркасных конструкций.

«Капремонт этой школы планируют завершить уже к началу нового учебного года. Ожидаем, что 1 сентября учреждение откроет свои двери для учеников. Сейчас здесь меняют окна, ремонтируют кровлю, утепляют фасад», — рассказал Тарас Ефимов.

В обновленном здании появится столовая полного цикла, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, тир и новые кабинеты технологии. Также в рамках капремонта благоустроят территорию у школы.

«Вместе с педагогами и родителями очень ждем открытия школы. Уже хотим увидеть обновленное здание, приступить к работе, встретиться с нашими учениками», — поделилась директор школы № 18 Елена Васильева.

Активные работы также ведутся в детских садах № 5 в Купавне, № 21 в Павлино и № 28 в Саввино. В дошкольных учреждениях проведут полную замену оконных блоков, обновят все инженерные коммуникации и выполнят монтаж новой кровли. Детские сады будут укомплектованы новейшим оборудованием. На территориях появятся современные игровые площадки.

До 2028 года планируется модернизировать еще 9 зданий, обеспечивая качественные и комфортные условия для обучения более 100 тысяч школьников и дошкольников Балашихи.

«Единая Россия» начала формировать новую Народную программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму в сентябре. Экспертный совет, куда вошли Герои РФ, участники СВО, представители науки, промышленности и общественных объединений, внимательно проанализируют каждую идею, чтобы новая программа отвечала реальным потребностям населения.

«Сбор предложений в новую Народную программу — важный этап. Именно этот документ определит приоритеты развития на ближайшие годы. Все поступившие инициативы будут проанализированы и лягут в основу обновленной Народной программы. Важно, что каждое направление обеспечивается финансированием — это гарантия того, что принятые решения будут реализованы. Любой желающий может присоединиться к формированию этих наказов — подать их как очно, так и онлайн», — сказал Николай Говричев.

Подать предложение можно на официальном сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8‑800‑200‑89‑50, в местной общественной приемной Единой России по адресу: ул. Парковая, д. 7. Телефон для предварительной записи: 8 (985) 193-64-03.