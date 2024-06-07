Четыре новых парка открыли в Одинцовском округе за пять лет

Самые известные парки в Одинцовском округе — «Раздолье» и Малевича. Большой популярностью пользуются и небольшие парки «Немчиновский» и «Виражи». Глава округа Андрей Иванов рассказал и про другие зоны отдыха в своем отчете перед окружным Советом депутатов.

«В парке „Захарово“ сделали входной павильон с кафе и помещением для детских мероприятий, здесь появился новый каток. Зимой на нем катаются на коньках и играют в хоккей, а летом на площадке устанавливают детские аттракционы. В 2024 году благоустроим современную спортивную зону площадью в один гектар — она будет включать в себя баскетбольную площадку, скейт-парк, воркаут, теннисные столы, детский игровой городок. Работы должны быть выполнены до сентября», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха — место притяжения местных жителей и гостей города. Здесь открыли новую площадку для пляжного волейбола, а также современный каток с искусственным льдом и столы для настольного тенниса. Благоустроены пешеходные тропинки, сделаны велодорожки. Кроме того, расширяется парковка.

Еще Андрей Иванов рассказал про второй этап благоустройства велодорожки — от коттеджного посёлка «Лохино Вилс» до входа в парк со стороны Подушкинского шоссе.

В этом году открывается новый парк в микрорайоне Супонево в Звенигороде. В лесопарке сделают пешеходные дорожки и центральную аллею, лыжную трассу и полосу для велосипедов на четыре километра. Для детей построят большую игровую площадку, а любителям спокойного отдыха создадут зеленую поляну с комфортными лавками.В ноябре закончится первый этап благоустройства. Также в следующем году стартует благоустройство парка в деревне Шульгино на территории 82 гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.



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