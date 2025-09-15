Четыре новых котла установят в котельной № 15 в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, котельная № 15 вошла в программу масштабной модернизации. Глава округа Михаил Собакин проконтролировал ход работ по реконструкции объекта теплоснабжения в микрорайоне Венюково и готовность к началу отопительного сезона.

Котельная отапливает 17 многоквартирных домов и пять социально-значимых объектов. Она была введена в эксплуатацию в 1963 году и за весь срок службы не проходила капитальный ремонт.

«На объекте произведен демонтаж четырех из шести котлов, два новых установлено на подготовленный фундамент. Сейчас идет монтаж прокладки трубопроводов обвязки оборудования. В работе остается один котел, который подает горячую воду. Обсудили с подрядчиком возможность увеличения количества рабочих для ускорения процесса запуска нового оборудования», — отметил глава округа Михаил Собакин.

На котельной заменят основное и вспомогательное оборудование, а вместо шести старых котлов установят четыре новых.

Кроме того, объект полностью автоматизируют и оснастят системой управления технологическими процессами с возможностью передачи данных в режиме реального времени на центральный пункт управления.

Все работы планируют завершить в четвертом квартале следующего года.