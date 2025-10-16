Четыре новых автобуса запустили на маршруты в Лобне

Обновление пассажирского транспорта продолжается в городском округе. Четыре автобуса большого класса ЛиАЗ Citymax 12 начали работать на маршрутах.

Два автобуса курсируют по маршруту № 21 (МЦД «Лобня» — аэропорт Шереметьево), еще два работают на маршруте № 1 (МЦД «Лобня» — Красная Поляна). Замена подвижного состава на этих направлениях позволит повысить комфорт перевозок и сократить интервалы движения.

Первую поездку в новом автобусе совершила глава Лобни Анна Кротова. Она рассказала, что каждое транспортное средство вмещает до 109 пассажиров и оснащено современными системами комфорта и безопасности. Машины оборудованы низкопольной конструкцией, системой наклона кузова, климат-контролем, USB-розетками, аппарелями для маломобильных пассажиров и валидаторами.

Автобусы приобретены в рамках программы обновления общественного транспорта Московской области.