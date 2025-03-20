Четыре новых автобуса пополнили автопарк в Егорьевске

Производственная база «Егорьевск» Мострансавто ввела в эксплуатацию четыре современных автобуса марки «Фотон». Каждый из них имеет междугороднюю компоновку, что подразумевает удобство даже при длительных поездках.

В салоне установлены анатомические кресла с высокой регулируемой спинкой и подлокотниками, обеспечивающие максимальный комфорт для пассажиров. Помимо удобных сидений, в новых автобусах также предусмотрены USB-порты для зарядки мобильных устройств, а также подсветка ступеней и дверей. Комфортную температуру в салоне в любое время года поддерживает современная система климат-контроля.

Согласно данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, парк егорьевского автоперевозчика насчитывает 99 автобусов, которые ежедневно обслуживают пригородные, городские и междугородние маршруты.