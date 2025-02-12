Четыре новых автобуса появились в Волоколамском округе

Автопарк МАП № 7 в Волоколамске пополнился новым транспортом. Теперь жители будут ездить еще на четырех комфортабельных автобусах.
Автобусы марки ЛиАЗ «Круиз» каждый на 50 мест соответствуют стандартам безопасности. В них есть спутниковая навигация, видеонаблюдение, ремни безопасности и огнетушители.
Теперь пассажиры смогут оставить свои вещи в большом багажном отсеке. Новый транспорт будет курсировать на междугородних рейсах по маршрутам № 307 «Волоколамск-Москва» и № 467 «Лотошино-Волоколамск-Москва».
«Обновление автопарка значительно повысит комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Это важный шаг в улучшении транспортной инфраструктуры Волоколамского округа. Это не только повышение комфорта для пассажиров, но и оптимизация работы нашего транспортного предприятия», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
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