Четыре новые подстанции скорой помощи откроют в Подмосковье в 2026 году

В службе скорой помощи Подмосковья работают почти 10 тысяч специалистов. Для развития инфраструктуры в регионе построянно новые и ремонтируют старые объекты здравоохранения. Так, в этом году откроют четыре новые подстанции.

Для медработников в Подмосковье работает комплексная система поддержки. Медикам предоставляют земельные участки и выплаты. Привлекать новых сотрудников помогает программа «Приведи друга», когда за привлечение специалиста в коллектив действующий сотрудник получает премию.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в некоторых округах действуют муниципальные меры поддержки. Так, в Балашихе ввели единовременные выплаты при трудоустройстве медиков поликлинического звена в размере 200 тысяч рублей.

«Выплату получили свыше 100 медработников. Также действует мера соцподдержки для фельдшеров скорой медицинской помощи, они могут подать заявление на предоставление служебного жилья», — отметил Брынцалов.

Он добавил, что по народной программе «Единой России» в этом году откроют четыре новые подстанции скорой помощи в Ступине, Волоколамске, Можайске и Ленинском округе.