Сегодня 13:05 Четыре нестационарных торговых объекта снесли в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Благоустройство

Чехов

Торговля

Глава округа Михаил Собакин провел традиционное оперативное совещание. Основными темами стали демонтаж незаконных торговых объектов на территории муниципалитета и подготовка к месячнику чистоты.

12 апреля в Чехове пройдет общеобластной субботник. Центральными площадками станут городской парк культуры и отдыха, «Губернский лес», где для участников предусмотрена полевая кухня, а также улица Набережная и пруды НАТИ в селе Новый Быт. Управляющие компании обеспечат участников субботника всем необходимым инвентарем.

Еще одним важным вопросом на совещании стала реконструкция объектов теплоснабжения, которая намечена на 2025 год. Сейчас активно идет демонтаж оборудования в котельных № 4, 20, 25 и 27. В этом году должны завершится работы в микрорайоне Венюково, в селе Новый Быт и в поселке Мещерское.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Чехове ведется активная работа по наведению порядка в сфере торговли. Особое внимание уделяется выявлению и устранению нестационарных торговых объектов. В первом квартале года в связи с нарушениями уже демонтированы четыре торговых объекта: один на частной территории и три на муниципальной земле. Кроме того, три конструкции уже приведены в порядок в соответствии с правилами.