Четыре «народные тропы» заасфальтируют в Зарайске в 2025 году

Реализация программы «Народные тропы», направленной на преобразование грунтовых тропинок в современные асфальтированные пешеходные дорожки, продолжается в муниципальном округе Зарайск. В этом году планируется обустроить четыре новых участка.

Тропинки благоустроят в Первом микрорайоне Зарайска от дома № 31 до детского сада № 13, в селе Протекино от дома № 12 к детской игровой площадке, в деревне Мендюкино на улице Сельхозтехника от дома № 12 до парковки и от дома № 105 до контейнерной площадки.

В прошлом году в муниципалитете было заасфальтировано восемь таких троп, общая протяженность которых составила порядка 600 метров.

Проект «Народные тропы» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева и направлен на улучшение пешеходной инфраструктуры, обеспечивая комфортный и безопасный доступ к социальным объектам. Глава Зарайска Виктор Петрущенко отметил, что такие программы востребованы среди жителей, особенно для пожилых людей, семей с детьми и тех, кто предпочитает передвигаться на велосипеде или самокате.