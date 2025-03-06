Четыре «народные тропы» обустроят в Зарайске в этом году

В округе ведется работа по созданию комфортной и безопасной пешеходной инфраструктуры. В рамках реализации подмосковной программы «Народные тропы» в текущем году планируется обустроить четыре новых отрезка асфальтированных пешеходных дорожек, которые заменят существующие земляные тропинки.

Эти преобразования позволят жителям Зарайска, Протекино и Мендюкино с удобством передвигаться по своим населенным пунктам.

«Народные тропы» оборудуют в Зарайске, в 1-м микрорайоне, от дома № 31 до детского сада № 13, в селе Протекино, от дома № 12 до детской игровой площадки, в Мендюкино на улице Сельхозтехника, от дома № 12 до парковки и от дома № 105 до контейнерной площадки.

В прошлом году в округе уже был реализован проект по обустройству пешеходных дорожек, в рамках которого было заасфальтировано восемь новых маршрутов.