Четыре «народные тропы» обустроят в Луховицах в этом году

В округе запланировано улучшение пешеходной инфраструктуры: в течение этого года по просьбам местных жителей будут благоустроены четыре «народные тропы». Эти дорожки, которые луховичане привыкли использовать для ежедневных перемещений, станут более комфортными благодаря реализации губернаторской программы «Пешком».

Данная инициатива направлена на создание благоприятных условий для пешеходов, обеспечение их безопасности и улучшение качества жизни в населенных пунктах Подмосковья.

В Григорьевском будет обустроена тропа, соединяющая дом № 13 на улице Центральной с автобусной остановкой. Во Фруктовой появятся сразу две благоустроенные тропы: первая — от дома № 10Г на улице Вокзальной до дома № 21 на улице Молодежной, вторая — между домами № 24 и № 25 на улице Молодежной. В Матыре на улице Школьной будет обустроена тропа, соединяющая автобусную остановку со зданием школы.