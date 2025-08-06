Четыре «народные тропы» обустроили в Луховицах

В округе завершилась реализация важного этапа программы «Пешком», рассчитанной на 2025 год. В рамках этой программы подрядные организации выполнили работы по комплексному обустройству сразу четырех народных троп.

Выбор мест для создания этих троп был основан на обращениях жителей в администрацию и на портал «Добродел». По словам специалистов, программа «Пешком» направлена на повышение комфорта и безопасности пешеходного движения в Подмосковье. Обустройство народных троп — один из ключевых элементов этой программы, позволяющий сделать привычные пешеходные маршруты более удобными для всех категорий граждан.

«Места для обустройства троп выбирались у социальных объектов, у многоквартирных домов и автобусных остановок с большим пешеходным потоком, исходя из просьб и потребностей луховичан. Теперь привычные маршруты, по которым ходят сотни жителей и гостей округа, станут безопасными и комфортными», — сообщил заместитель главы округа Андрей Королев.

В рамках реализации программы были обустроены следующие народные тропы: тропа между школой и автобусной остановкой в селе Матыра, тропа от дома № 13 по улице Центральной до автобусной остановки в селе Григорьевское, тропа между домами № 24 и № 25 на улице Молодежной и тропа от дома № 10г на улице Вокзальной до дома № 21 на улице Молодежной во Фруктовой.

Обустройство народных троп включает в себя широкий спектр работ, направленных на повышение их функциональности и безопасности, таких как: выравнивание и асфальтирование поверхности, устройство бордюрного камня, установка освещения, а также оборудование пешеходных переходов в местах пересечения с проезжей частью.