Четыре народные тропы оборудуют в Луховицах

В рамках реализации программы «Пешком», направленной на создание комфортной и безопасной пешеходной инфраструктуры, в округе появится четыре новых «народных тропы». Решение об их обустройстве было принято на основании обращений жителей в администрацию муниципалитета и на портал «Добродел».

Первая «народная тропа» появится в селе Григорьевское и соединит дом № 13 по улице Центральной с автобусной остановкой. Вторая дорожка будет обустроена в деревне Матыра и пройдет между местной школой и автобусной остановкой. Еще две «народных тропы» появятся в поселке Фруктовая: одна соединит дом № 10г на улице Вокзальной с домом № 21 на улице Молодежной, а другая пройдет между домами № 24 и № 25 на улице Молодежной.

«Места для обустройства дорожек выбирались вблизи социальных объектов с большим пешеходным потоком, исходя из просьб и потребностей луховичан. Теперь привычные пути для жителей Фруктовой, Матыры и Григорьевского станут безопасными и комфортными», — сообщил глава округа Сергей Тимохин.

В настоящее время работы по обустройству «народной тропы» в Матыре находятся на завершающей стадии. Полностью завершить все работы по созданию четырех новых пешеходных дорожек планируется до конца лета.