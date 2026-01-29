Четыре моста капитально отремонтируют в Коломне

В 2026 году в городском округе Коломна приведут в порядок четыре мостовых сооружения. Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты отремонтируют основные конструкции мостов и путепроводов, устроят покрытие и ограждения, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для автомобилистов и пешеходов.

«Сразу четыре моста, расположенные в нашем округе, вошли в областную программу капитального ремонта. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в этом году проведут масштабную реконструкцию двух мостов через реку Северку у села Непецино и у села Северское, а также моста через реку Щелинку у села Макшеево и Митяевской наплавной переправы в Коломне», — рассказал глава городского округа Александр Гречищев.

Отметим, что четыре моста, на которых будет проведен капитальный ремонт, вместе обеспечивают связь с центром городского округа для более чем 100 тысяч жителей малых населенных пунктов.