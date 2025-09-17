Четыре маршрута школьных автобусов запустили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе организовали четыре маршрута школьных автобусов, которые подвозят на учебу 649 детей. Они доставляют в образовательные организации ребят из отдаленных населенных пунктов.

Как рассказали в управлении образования администрации Ленинского округа, специально организованные автобусы возят детей в Видновские школы № 1 и № 11, в Молоковскую и Лопатинскую школы.

«Главными критериями для запуска школьного автобуса являются востребованность маршрута и отсутствие регулярного общественного транспорта, соединяющего населенные пункты со школами», — пояснили сотрудники администрации.

Так, в Видновскую школу № 1 подвозят юных жителей поселка Петровское, так как там работает только корпус начальных классов. Дети из поселка Мещерино, деревни Белеутово и других близлежащих населенных пунктов на специальном автобусе добираются в 11-ю школу. Ребят из жилого комплекса «Усадьба Суханово» доставляют в Лопатинскую школу. Еще 130 учеников Молоковской школы автобус забирает из отдаленных деревень — Богданиха, Андреевское и других.

«Юных пассажиров и их родителей заранее оповестили о местах остановках на маршруте и расписании рейсов — как правило, их несколько. Их составили с учетом начала и окончания уроков у разных классов», — отметили в пресс-службе главы Ленинского округа.

Все автобусы, которые подвозят детей к учебным заведениям, прошли технический осмотр.