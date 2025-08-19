Четыре магистральных трубопровода отопления испытали в Балашихе

В рамках подготовки к отопительному сезону в городском округе Балашиха специалисты муниципального унитарного предприятия «Балашихинские коммунальные системы» провели испытания четырех магистральных трубопроводов отопления. Проверки с использованием пробного давления подтвердили их прочность и герметичность.

Испытания направлены на выявление возможных слабых мест в трубопроводах, чтобы предотвратить аварии в зимний период и гарантировать жителям бесперебойное теплоснабжение.

Летом коммунальные системы активно готовят к зиме. Специалисты проводят ремонт и модернизацию оборудования, устраняют аварийные участки, обслуживают вспомогательные системы и анализируют данные для повышения эффективности работы теплосетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.