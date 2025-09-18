Четыре лесных пожара потушили в Подмосковье за сутки

В минувшую среду в лесах Подмосковья обнаружили четыре пожара. Два возгорания зафиксировали в Павлово-Посадском округе, а еще по одному в Орехово-Зуевском и Воскресенске.

В Павлово-Посадском округе возгорание в двух километрах от деревни Иванисово заметили летчики. Его ликвидировали четверо пожарных в течение более чем двух часов. На место выезжали две единицы техники.

При помощи системы видеомониторинга пламя выявили в километре от деревни Быково. Там задействовали 13 человек личного состава и пять машин. Тушение занял чуть меньше трех часов.

Еще один лесной пожар выявили в двух километрах от деревни Демихово. На месте работали семь специалистов и три единицы техники. Процесс тушения занял не менее часа.

Пилоты во время провединия лесоавиационных работ заметили очаг в двух километрах от поселка Хорлово. Его потушили за два часа три специалиста с использованием двух единиц техники.

Причиной всех пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности. Подозреваемых в поджогах сейчас ищут.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что за действия, ставшие причиной лесного пожара, предусмотрена ответственность. Так, штраф для физических лиц достигает 60 тысяч рублей, для должностных — 110 тысяч, для юридических — двух миллионов.

Кроме того, нарушителям может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.