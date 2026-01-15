Четыре купели возле храма и в парках оборудуют на Крещение в Подольске

В округе на Крещение в ночь с 18 на 19 января можно будет окунуться на четырех официальных площадках. В местах для купания установят купели и теплые палатки, организуют раздачу чая, а также привлекут для дежурства медиков и волонтеров.

Одной из площадок станет территория Троицкого кафедрального собора, остальные будут доступны в парке имени Виктора Талалихина на парковочном пространстве у пункта проката, в микрорайоне Климовск в Детском парке и в парке «Дубрава».

Особое внимание уделят вопросам безопасности. На всех локациях будут дежурить медики, волонтеры и профильные службы. В парках обустроят зоны теплых очагов, где можно будет согреться после купания. Откроют пункты с бесплатным горячим чаем и кондитерскими изделиями.

Вопрос продления работы общественного транспорта к местам проведения крещенских купаний прорабатывает Минтранс Подмосковья.