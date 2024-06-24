Четыре котельные модернизируют в Ногинске в 2024 году

На этот год в Ногинске запланирован капитальный ремонт четырех котельных, расположенных на улицах Ревсобраний, Климова, Рабочая и Маяковского. Также в порядок приведут 17 километров теплосетей.

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел в Электростали мероприятие «Открытая трибуна». Темой встречи стала «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». С жителями обсудили вопросы капремонта четырех котельных, 17 километров теплосетей и канализационо-очистных сооружений в деревне Тимохово, а также строительства станции по очистке воды.

В 2025 году планируется строительство новых теплосетей в Ногинске. В 2026 году — строительство котельной в городе Электроугли. Программа модернизации теплоснабжения коснется 33 тысячи человек.

В ходе встречи также обсудили модернизацию инфраструктуры в городских округах Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Электросталь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей за пять лет.

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