Четыре корпуса построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске к концу года

В Красногорске возводят жилой комплекс «Квартал Строгино». Группа компаний «Самолет» планирует создать более двух с половиной тысяч квартир.

Суммарная площадь строящихся корпусов превысила 115 тысяч квадратных метров, и сейчас на площадке трудятся около 500 рабочих.

Степень готовности объектов разная. Так, четыре дома, относящиеся к первым двум очередям строительства, уже готовы больше чем наполовину — их обещают сдать к концу этого года. В корпусах № 1, 2.1 и 2.3 строители провели монолитные работы, закрыли тепловой контур и уложили кровлю.

Сейчас продолжается работа с инженерными сетями, также специалисты устанавливают окна и лифты, утепляют и отделывают фасады, а также проводят отделку.

В корпусе № 2.2 тоже все готово для продолжения работ: монолитный каркас установлен, теперь специалисты занимаются кладкой стен, монтажом коммуникаций и оформлением фасадов.

На площадках еще четырех корпусов завершили подготовительный этап, там сейчас заливают фундаменты и устанавливают монолитные конструкции. Работы завершат к концу 2028 года.

Жилой комплекс находится на участке площадью 20 гектаров. Он задуман как полноценный город в миниатюре со всей необходимой инфраструктурой. В графике — строительство двух садиков, рассчитанных почти на 450 детей, и школы на 1100 мест.

Кроме того, в планах возведение собственной поликлиники, где помощь смогут получать и взрослые, и дети, причем на базе медучреждения будет работать и станция скорой помощи.

«Квартал Строгино» расположен максимально близко к Москве: пешком можно будет дойти до строящейся станции Липовая роща, недалеко находятся станции метро «Строгино» и «Мякинино».

Любители природы оценят соседство с Ромашковским лесом и Серебряным бором, а также прогулочную зону у воды в Живописной бухте.

В квартале уже работает общественный центр «Скай Спутник», где можно перекусить в кафе, сделать покупки, отдохнуть в необычном сенсорном саду или позаниматься спортом на свежем воздухе.